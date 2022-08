Angebliche Wartungsarbeiten : Erneut kein Gas über Nord Stream 1 – droht schon der nächste Preisschock?

Wie angekündigt ist die Gaslieferung über die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 am frühen Mittwochmorgen gestoppt worden. Laut Website der Nord Stream AG floss in der Stunde von drei bis vier Uhr keine nennenswerte Menge mehr nach Deutschland. Bereits in der Stunde davor war die Menge demnach gesunken.

Wieso kommt es zum Lieferstopp?

Laut Gazprom muss die einzig noch verbliebene Turbine in der Kompressorstation Portowaja, die der Pipeline vorgelagert ist, gewartet werden. Der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, hatte hingegen gesagt, die Wartungsarbeiten seien technisch nicht nachvollziehbar. Er halte Verweise auf Turbinen von Siemens Energy für vorgeschoben. Russland hatte auch im Zusammenhang mit der Drosselung der über die Leitung gelieferten Menge auf fehlende Turbinen verwiesen. Zuletzt kamen nur noch etwa 20 Prozent der maximal möglichen Menge über die Pipeline. Die deutsche Regierung zweifelt an der Begründung für die Drosselung.

Wie wahrscheinlich ist die Wiederaufnahme?

Darüber hinaus würde die vollständige Abkapselung vom europäischen Markt auch empfindlich auf den russischen Haushalt durchschlagen. Derzeit ist Moskau in der bequemen Lage, dass es trotz physisch geringerer Liefermengen wegen hoher Preise finanziell mehr aus dem Export herausschlägt. Ein weiterer Grund, der für die Beibehaltung des Transits – zumindest in geringem Umfang – spricht: Ansonsten müsste Gazprom seine Förderkapazitäten stilllegen und konservieren.

Folgt bald der nächste Lieferstopp?

Was ist mit der inzwischen gewarteten Turbine?

In der Vergangenheit hatte Russland auf eine in Kanada gewartete Turbine als Grund für die reduzierte Lieferung verwiesen. Deutschland bat die Regierung in Ottawa um eine Ausnahme von Sanktionen gegen Moskau. Inzwischen ist das Aggregat in Mülheim. Gazprom zeigte keine Eile, es einzubauen und sprach von fehlenden Papieren. Die deutsche Regierung warf Moskau deshalb vor, die technischen Probleme nur vorzuschieben.