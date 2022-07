CFL-Mitteilung : Erneut Probleme – Kein Zugverkehr zwischen Bettemburg und Rodigen

DIFFERDINGEN – Ein Problem an einer Oberleitung in Differdingen verursacht eine Unterbrechung des Zugverkehrs. Bis die Züge wieder fahren, dauert es wohl noch ein paar Stunden.

Eine Oberleitung in Differdingen hat seit Freitagmorgen ein technisches Problem, wie die Bahngesellschaft CFL auf ihrer Internetseite mitteilt. Alle Züge zwischen Bettemburg und Rodingen, via Esch/Alzette, fallen aus – in beiden Richtungen.