Höchster Berg der Welt: Erneut stirbt ein Bergsteiger (40) – wird 2023 das tödlichste Jahr am Everest?

Stürze und Höhenkrankheit führen zum Tod

Die Lage am Berg scheint unübersichtlich zu sein. Drei weitere Personen werden noch vermisst. Es droht die tödlichste Saison am Mount Everest zu werden. Während in der bisher tödlichsten Saison im Jahr 2015 alle Todesfälle im Zusammenhang mit dem verheerenden Erdbeben im Himalaya standen, sind es in diesem Jahr oft Einzelfälle.