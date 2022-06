Police Grand-Ducale : Erneut Verkehrschaos am Obersauer Stausee

LUXEMBURG – Die Hitze treibt die Menschen ans Wasser – und die Obersauer-Region wie auch am Samstag ins Verkehrschaos. Die Polizei bittet, den Stausee nicht mehr mit dem Auto anzufahren.

Autofahrer müssen auch am Sonntag noch mit starken Verkehrsbeeinträchtigungen rund um den Obersauer Stausee rechnen, wie die Polizei am Sonntagnachmittag mitteilt. Wetterbedingt zieht es viele Besucher an den See, wodurch «ein größeres Verkehrsaufkommen» entstehe, so die Polizei. Besucher sollen daher die Region mit dem Auto meiden oder die Stausee-Shuttles nutzen.