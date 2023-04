Jerusalem: Erneut Zusammenstöße am Tempelberg – zwei Frauen getötet

Immer wieder kommt es am Tempelberg zu gewaltsamen Zusammenstössen, wie hier im Jahre 2017.

Auf einer Straße nahe der jüdischen Siedlung Hamra im Westjordanland sind zwei Frauen ums Leben gekommen, nachdem ihr Auto beschossen wurde. Das teilte der israelische Rettungsdienst Magen David Adom am Freitag mit. Eine weitere Frau sei schwer verletzt aus dem Fahrzeug geborgen worden, das nach den mutmaßlich von einem palästinensischen Angreifer aus einem vorbeifahrenden Auto abgegebenen Schüssen verunfallte, hieß es weiter. Das israelische Militärs teilte mit, nach dem mutmaßlichen Täter werde gefahndet.

Zuvor war es auf dem Jerusalemer Tempelberg am Freitag erneut zu Zusammenstößen zwischen der israelischen Polizei und muslimischen Gläubigen vor der Al-Aksa-Moschee gekommen. Eine große Menge drängte auf den Platz vor der Moschee, in Sprechchören wurde die im Gazastreifen herrschende radikalislamische Hamas gefeiert. Auf Videoaufnahmen war zu sehen, wie israelische Polizisten große Gruppen von Männern unter Einsatz von Schlagstöcken zurückdrängten.

Israelische Polizei stürmt Moschee

Am Mittwoch hatten sich Gläubige in dem drittwichtigsten Heiligtum des Islams über der Altstadt verbarrikadiert. Die israelische Polizei stürmte und räumte das Gebäude. Am Dienstagabend wurden Steine und Feuerwerkskörper auf die Polizei geworfen, die daraufhin hart vorging und Hunderte festnahm. Nach palästinensischen Angaben wurden Gläubige blutig geschlagen, es gab demnach Dutzende Verletzte.