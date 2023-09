Erneute Affäre: Schwangere Freundin Bruna ist enttäuscht von Neymars Fremdflirt

Bruna äußert sich auf Instagram dazu. Die 29-Jährige sei enttäuscht. «Auf der Zielgeraden meiner Schwangerschaft liegen mein Fokus und meine Sorge einzig und allein auf meiner Tochter und das ist alles, woran ich im Moment denke», fügt sie an.

Auf Instagram äußert sich das Model in seiner Story zu den Fremdgeh-Gerüchten. «Hallo, mir ist bewusst, was passiert ist, und ich bin wieder einmal enttäuscht», meint sie. Momentan liege ihre Priorität aber anderswo. «Auf der Zielgeraden meiner Schwangerschaft liegen mein Fokus und meine Sorge einzig und allein auf meiner Tochter und das ist alles, woran ich im Moment denke», fügt sie an. Die Südamerikanerin verrät nicht, wie ihr aktueller Beziehungsstatus zum Vater des Kindes lautet.