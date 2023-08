Rust: Erneute Panne im Europa-Park – Atlantica SuperSplash steckt fest

Im Europa-Park in Rust ist es am Samstagnachmittag zu einem Zwischenfall gekommen. Wie mehrere News-Scouts melden, ist die Bahn Atlantica SuperSplash stecken geblieben. Einer der News-Scouts sagt, dass die Wagen seit kurz vor 16.15 Uhr stillstehen. Bilder zeigen, wie die Fahrgäste die Bahn verlassen. Die Evakuierung konnte laut einem Augenzeugen gegen 17.15 Uhr abgeschlossen werden. Nun seien die Techniker daran, das Problem zu beheben.

Wie ein Sprecher des Parks gegenüber 20 Minuten sagt, sei es am Nachmittag zu einer technischen Störung an der Bahn gekommen. Ein Sensor habe dann zwei Boote automatisch gestoppt und diese mussten evakuiert werden. «Das kann immer mal wieder vorkommen und ist nichts Außergewöhnliches. Bei Bahnen, wo Wasser und Elektronik zusammentreffen, gibt es noch zusätzliche Herausforderungen», so der Sprecher. Mittlerweile läuft die Bahn wieder.