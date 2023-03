Luxemburg: Erneute Verhandlungen bringen wieder Optimus für DuPont-Angestellte

Zahlreiche Beschäftigte nahmen an der Demonstration vor der Fabrik in Contern vergangene Woche teil.

Die in den vergangenen Wochen entstandenen Spannungen bei dem Unternehmen DuPont Teijin Films in Contern haben sich dank einem weiteren Treffen zwischen Gewerkschaften und Geschäftsleitung am Donnerstag etwas entspannt. «Es war konstruktiv, die Geschäftsleitung hat akzeptiert, dass Gespräche über einen Plan zur Aufrechterhaltung der Beschäftigung geführt werden müssen», erklärt Marc Kirchen, Gewerkschaftsassistent der LCGB. Er freut vor allem darüber, dass der befürchtete Sozialplan nicht Teil der Verhandlungen sei.