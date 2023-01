Bundesliga : Erneuter Dämpfer für Bayern – Hertha tiefer in der Krise

Der FC Bayern München wartet weiter auf den ersten Pflichtspielsieg in diesem Jahr und hat auch gegen den 1. FC Köln einen Dämpfer hinnehmen müssen. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann trennte sich am Dienstagabend 1:1 (0:1) von den Rheinländern und rettete spät zumindest noch einen Punkt. Zum Auftakt des 17. Spieltags in der Fußball-Bundesliga rutschte Hertha BSC durch ein 0:5 (0:3) gegen den VfL Wolfsburg noch weiter in die Krise. Im Baden-Württemberg-Duell trennten sich die TSG Hoffenheim und der VfB Stuttgart 2:2 (1:1). Zuvor fertigte RB Leipzig den FC Schalke 04 auswärts mit 6:1 (4:0) ab.