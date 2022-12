METZIG – Ein Wolf hat die Region an der belgisch-luxemburgischen Grenze offenbar zu seinem Jagdgebiet erklärt und in kurzer Zeit gleich zwei Rinder gerissen. Laut der Naturverwaltung ist ein solches Beuteschema eher untypisch für Wölfe.

An der Grenze zu Luxemburg : Erneuter Wolfsangriff – Kuh auf Weide in Selingen getötet

Seit kurzem treibt ein junger Wolf nahe der luxemburgischen Grenze sein Unwesen. Nachdem er am 9. November in der Nähe von Malmedy ein Kalb getötet hatte, riss derselbe Wolf 100 Kilometer weiter eine junge Kuh. Dies geschah am Mittwoch, den 16. November in Selingen, einem kleinen Dorf in der belgischen Gemeinde Metzig, das an das luxemburgische Dorf Küntzig grenzt, wie die belgische Regionalzeitung L'Avenir Luxembourg am verganenen Dienstag berichtet hat.

Die junge Kuh, die dem Wolf zuletzt zum Opfer fiel, gehörte zu Stéphane Mullers Farm «Quatre Vents» in Selingen. «Ein Spaziergänger rief uns an und teilte uns mit, dass er eines unserer Tiere aufgeschlitzt auf einer Weide gefunden hatte», erklärt Stéphane gegenüber den belgischen Medien. «Als wir dort ankamen, riefen wir sofort die Naturverwaltung (Division Nature et Forêt, DNF) an.» Nach ihrer Ankunft habe die DNF DNA-Proben des gerissenen Tieres genommen und nach wenigen Tagen bestätigt, dass es sich um einen Wolfsangriff handelt.

Stéphane Muller bedauert, was geschehen ist, ist aber dennoch nicht überrascht. «Solche Dinge passieren in der Natur. Wir züchten die Tiere natürlich nicht für die Wölfe aber, aber es überrascht uns nicht, wenn ein Wolf eine junge Kuh angreift», erklärt der Farmbesitzer. Die Kuh sei bereits ein Jahr alt gewesen. Als sie gefunden wurde, war sie zu beiden Seiten aufgeschlitzt und die Därme waren herausgezogen. «Das waren etwa 10 bis 15 Kilogramm Fleisch», so Stéphane.

Einen Wolfsangriff hatte niemand erwartet

Wie der Farmer weiter erklärt, kann man an ihren Jagd-Strategien erkennen, ob es sich um junge oder alte Wölfe handelt. «Ältere Wölfe greifen an der Kehle an. Hier war es offensichtlich ein junger Wolf, denn er hat die Kuh zuerst am Oberschenkel gepackt.» Dann sei das Tier umgefallen und der Wolf konnte seine Beute aufschlitzen. «Achtzehn Tiere befanden sich zur gleichen Zeit auf der Weide und man konnte deutlich sehen, dass sie gerannt waren und sich im Kreis gedreht hatten. Sie wurden erschreckt und gejagt», so Stéphane. Weil sich niemand vorstellen konnte, dass in der Gegend ein Wolf angreift, seien auch zuvor keine präventiven Schutzmaßnahmen für die Tiere eingerichtet worden.

Ein paar Kilometer weiter in Luxemburg – auf einem Bauernhof in Küntzig – ist man überhaupt nicht überrascht von diesem Vorfall, denn es ist nicht das erste Mal. «Alle unsere Tiere sind jetzt wieder in unseren Ställen, aber im Sommer können solche Dinge immer noch passieren. Wie können wir uns schützen?», lautet die Frage auf dem Luxemburger Bauernhof. Schutz ist vor allem ein kompliziertes Thema, weil die Weiden des besagten Bauernhofs verstreut in der Region liegen und Zäune den Wolf nicht aufhalten würden. «Wir müssen uns damit abfinden. Es hat bereits mehrere Wolfsangriffe gegeben, vor allem auf Kälber», heißt es auf dem Bauernhof.

Wölfe reißen eher Wildtiere

Belgien hat die luxemburgischen Behörden über die Vorfälle informiert, wie Dr. Laurent Schley, stellvertretender Direktor der DNF bestätigt. «Sollte es zu einer Wolfsattacke auf Luxemburgs Boden kommen, sind wir aber mit unserem Aktions- und Managementplan vorbereitet. Dieser Plan ist im Internet in allen Sprachen verfügbar und umfasst Entschädigungsmaßnahmen und Präventionsmaßnahmen wie das Aufstellen von Zäunen». Und Dr. Laurent Schley erinnert außerdem daran, dass ein Angriff auf ein Rind durch einen Wolf sehr selten sei, jedoch vorkommen könne. «Wenn Wölfe Kühe oder Schafe reißen, dann ist das die Ausnahme. In erster Linie jagen Wölfe Wildtiere, also Wildschweine oder Rehe», so Schley.