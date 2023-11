Ernsthafte Risiken: Darum solltest Du Dir die Ohren nie mit Wattestäbchen putzen

Denn die harmlos aussehenden Stäbchen können im Ohr großen Schaden anrichten. Davor warnen Hals-Nasen-Ohren-Ärzte und raten dazu, Wattestäbchen auf keinen Fall für die Reinigung der Ohren zu verwenden und diese in die Gehörgänge einzuführen. Denn: Ohrenschmalz reinigt und schützt den Gehörgang. Wattestäbchen können hingegen zu Irritationen in den Ohren führen, wobei der Gehörgang oder das Trommelfell gereizt oder gar verletzt werden. Zusätzlich schiebt man das Ohrenschmalz durch die Stäbchen nur tiefer in den Gehörgang, wodurch Ohrenschmalzpropfen entstehen können.