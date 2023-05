«Liebe Cesare wie mein eigenes Kind»: Eros Ramazzotti schwärmt von seinem Enkel

Ende März erblickte das erste Kind von Aurora Ramazzotti und ihrem langjährigen Freund Goffredo Cerza (27) das Licht der Welt. Für die berühmten Eltern der 26-Jährigen, Eros Ramazzotti und Michelle Hunziker (46), ein großer Grund zur Freude. «Auch wenn Cesare nicht mein Sohn ist, ist die Liebe, die ich verspüre, die gleiche wie zu meiner Tochter», verriet der Schmusesänger hinter den Kulissen seines Auftritts beim «Top of the Mountain Closing Concert» im Skigebiet Ischgl. Für ihn sei es sehr emotional, darüber zu sprechen, weshalb er viele Details lieber mit sich ausmache, auch wenn in der Öffentlichkeit viel darüber gesprochen werde.