Ufos : Erste Anhörung zu Ufos seit Jahrzehnten im US-Kongress

Der US-Kongress wird sich am Dienstag mit unidentifizierten Flugobjekten (Ufos) beschäftigen.

AFP PHOTO /US DEPARTMENT OF DEFENSE/HANDOUT

Der US-Kongress wird sich am Dienstag mit unidentifizierten Flugobjekten (Ufos) beschäftigen. Erstmals seit Jahrzehnten soll es eine Anhörung vor dem Unterausschuss für Terrorismusbekämpfung, Spionageabwehr und Rüstungskontrolle zu dem Thema geben. Medienberichten nach sollen hohe Beamte des Verteidigungsministeriums Rede und Antwort stehen.

Im vergangenen Jahr hatten Regierungsbeamte der «Unidentified Aerial Phenomena Task Force» dem Kongress eine freigegebene Version eines höchst geheimen Berichts zu dem Thema vorgelegt. Es handelte sich um ein Papier des Verteidigungsministeriums in Zusammenarbeit mit Geheimdiensten. Die Arbeitsgruppe war mit dem Ziel gegründet worden, «ungeklärte Phänomene in der Luft, die möglicherweise eine Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA darstellen könnten, zu entdecken, zu analysieren und zu katalogisieren», hieß es damals vom Verteidigungsministerium. Hintergrund waren auffällige Erscheinungen, die unter anderem Piloten der US-Marine in den vergangenen 20 Jahren beobachtet haben wollen.