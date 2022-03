Kopenhagen : Erste auf dem Mond aufgenommene Fotos versteigert

Eine Sammlung mit 74 Bildern kam in Kopenhagen unter den Hammer. Sie zeugen vom Vorstoß der Menschen in den Weltraum.

Insgesamt standen 74 einzigartige NASA-Fotos zum Verkauf, darunter 26, die während der Apollo-Missionen in den 1960er und 1970er Jahren auf dem Mond aufgenommen wurden. «Der Höhepunkt ist natürlich die Apollo-Mission, die am 20. Juli 1969 zum ersten Mal den Mond erreichte», sagte Nielsen.

Das Herzstück der Sammlung

«Errungenschaften der Menschheit»

Einige der Fotos sind zum ersten Mal öffentlich ausgestellt, nachdem sie zuvor in den Archiven der NASA lagen. Andere waren bereits auf den Titelseiten von US-Magazinen wie «National Geographic» oder «Life» zu sehen und veranschaulichen Amerikas Erfolg im Wettlauf ins All. «Diese Sammlung ist heute sehr wichtig», sagte Nielsen. «Sie zeigt uns alle großen Errungenschaften der Menschheit aus historischer Sicht, was die Menschheit in den 1960er und 1970er Jahren tatsächlich erreicht hat.» Außerdem «zeigt es uns allen, dass fast alles möglich ist, wenn man sich auf eine Sache, auf ein Ziel konzentriert». Das letzte Mal, dass ein Mensch den Mond betrat, war 1972 während der Apollo-17-Mission, aber die NASA plant, 2025-2026 wieder Astronauten zu schicken.