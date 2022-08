Bauprojekt in Luxemburg: Erste Eigentümer ziehen im Herbst (ohne Auto) nach «Elmen»

«Elmen» – So heißt das im Sommer 2018 gestartete Bauprojekt, das in Olm in der Gemeinde Kehlen nach und nach Formen annimmt. Nach Angaben der SNHBM, der Gesellschaft für verbilligtes Wohneigentum, sollen auf dem 27 Hektar großen Areal insgesamt 375 Wohnungen und ähnlich viele Einfamilienhäuser für insgesamt 2000 Menschen entstehen. Das erste von insgesamt drei geplanten Dörfern steht nun kurz vor der Fertigstellung. «Spätestens Anfang Oktober werden die ersten Eigentümer einziehen können», erklärt Direktor Guy Entringer gegenüber L'essentiel, «ein wichtiger Meilenstein dieses Projekts.»