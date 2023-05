Ensdorf: Erste Flüchtlinge ziehen in saarländisches Containerdorf

Im neuen Containerdorf auf dem ehemaligen Bergwerksgelände im saarländischen Ensdorf sind am Montag die ersten Flüchtlinge eingezogen. Es handele sich um rund 70 Männer aus Syrien, teilte der Sprecher des Innenministeriums in Saarbrücken mit. Sie waren zuvor in der Landes-Erstaufnahmestelle in Lebach untergebracht. Laut Sprecher sollen sie nach rund vier Wochen im Containerdorf auf die Kommunen verteilt werden. Zuvor hatten Medien darüber berichtet.