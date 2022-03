Dank neuer Therapie : Erste Frau wird in den USA von HIV geheilt

Mit einer Stammzellentransplantation sei eine Frau HI-Virus geheilt worden. Die Frau ist eine von drei Fällen einer erfolgreichen Behandlung von HIV-Infizierten.

Eine Frau in den USA war an HIV und Leukämie erkrankt. Die Ärzte gaben nun bekannt, dass sie die Frau heilen konnten. Bei der lateinamerikanischen Frau wurde eine sogenannte «Haplo-/ Nabelschnurtransplantation» durchgeführt. Die Stammzellen des Babys von der Nabelschnur enthielten ein seltenes Gen-Merkmal, das Menschen gegen HIV resistent macht. Es handelt sich dabei um das CCR5-Gen, die es dem HI-Virus unmöglich macht, Zellen zu infizieren. Diese Besonderheit tritt vorwiegend bei Menschen nordeuropäischer oder kaukasischer Abstammung auf.

Weitere Fälle von erfolgreicher Behandlung bekannt

Bei der Behandlung wurde erstmals ein neues Verfahren angewandt. Zehn Forschungsinstitute und Universitäten waren an einer Studie zum Fall beteiligt. Die Frau ist eine von drei Fällen einer erfolgreichen Behandlung von HIV-Infizierten. Bei zwei weiteren Patienten hatte es eine Selbstheilung gegeben.

Die Behandlung leitete Dr. Yvonne J. Bryson, sie ist eine Spezialistin für Kinder-Infektionskrankheiten an der David Geffen School of Medicine der UCLA-Universität sowie ihre Berufskollegen JingMei Hsu, Koen Van Besien und Marshall J. Glesby.

Berliner Patient starb an Leukämie

Ein Mann mit Leukämie, der als «Berliner Patient» bekannt wurde, bekam eine Transplantation von HIV-resistenten Stammzellen. Die Ärzte verkündeten damals, er sei geheilt. Er starb jedoch später an Leukämie. Ein Jahrzehnt später wurde der Ansatz beim «Londoner Patienten», einem südamerikanischen Mann mit Hodgkin-Lymphom, angewendet. Auch ein Mann in Düsseldorf soll sich in einer ähnlichen Therapie befinden. Die Entdeckung bestärkt die Hoffnung auf ein Heilmittel gegen HIV und Aids, sei aber noch weit von einer Standardtherapie entfernt.