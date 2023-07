Boeing-Jet: Erste Luxair-737-8 am Findel gelandet

Im März war sie angekündigt worden, nun ist sie am Findel gelandet: Die erste Boeing 737-8 für Luxair ist am Sonntag angekommen, wie die Fluggesellschaft am Nachmittag auf Twitter bekanntgegeben hat. «Anlässlich dieses besonderen Ereignisses wurde ein spektakulärer Wassersalut vom Luxairport organisiert», berichtet die Airline.