24 Stunden von Le Mans : Erste Pole seit 2006: Audi startet vorne

Die Pole Position beim Klassiker in Le Mans ist eher eine Frage der Ehre. Dass Audi gleich die komplette erste Startreihe einnimmt, dürfte bei der Konkurrenz aber für Ernüchterung sorgen.

Die Vorjahressieger Timo Bernhard, Romain Dumas und Mike Rockenfeller im Audi R18 TDI Nummer 9. DPA

Audi hat sich mit der ersten Startreihe für die 24 Stunden von Le Mans in Position gebracht und Rivale Peugeot im Kampf um die prestigeprächtige Pole ausgebremst. «Das ist das beste Dankeschön an die Mannschaft und den Einsatz, den sie in den letzten Monaten und auch diese Woche geleistet hat», betonte Audi-Motorsportchef Wolfgang Ullrich nach der ersten Pole der Ingolstädter seit 2006.

Lediglich ein Ausrutscher von Rekordgewinner Tom Kristensen trübte vor dem Rennen an diesem Wochenende etwas den glanzvollen Audi-Auftritt im nächtlichen Le Mans. Der R18 TDI des Dänen krachte kurz vor Mitternacht in die Streckenbegrenzung, die Mechaniker mussten Zusatzschichten machen. «Es tut mir leid, dass die Jungs nach meinem Unfall jetzt eine Menge Arbeit mit unserem Auto haben», sagte Kristensen, der sich auf Rang fünf einreihte und damit die beiden Peugeots auf den Plätzen drei und vier in die Audi-Zange nahm.

Kein Grund zur Euphorie

Denn seine Markenkollegen um den Duisburger André Lotterer hatten am späten Donnerstagabend die Bestzeit auf dem Circuit de la Sarthe erzielt. Auf Platz zwei kam das Vorjahressieger-Team mit DTM-Pilot Mike Rockenfeller (Neuwied), Timo Bernhard (Homburg) und Romain Dumas (Frankreich).

«Natürlich wissen wir, dass die Pole-Position in Le Mans noch nichts bedeutet. Aber unsere Autos waren auch bei den Longruns sehr schnell», sagte Ullrich. Letztlich trennten die beiden Zeitschnellsten nur 61 Tausendstelsekunden - bei einer Streckenlänge von 13,629 Kilometern. «Die Pole-Position ist toll, aber kein Grund zur Euphorie», meinte Lotterer, dessen französischer Teamkollege Benoît Tréluyer die beste Rundenzeit aller Teilnehmer aufgestellt und für die insgesamt sechste Audi-Pole bei dem Langstrecken-Klassiker gesorgt hatte.

Jean Todt gibt das Startsignal

Romain Dumas (Frankreich), der am Vortag noch ein stehendes Auto gerammt hatte, kam im Wagen mit der Nummer 1 auf die zweitschnellste Runde. «Auf Platz zwei zu stehen, ist okay. Dann startet man nicht ganz so im Gerangel», meinte Mitstreiter Rockenfeller, der den Sieg aus dem Vorjahr wiederholen will.

Am Freitag konnten die Audi-Piloten und ihre Rivalen aber erst noch mal durchatmen und die Atmosphäre in Le Mans genießen. Am frühen Abend stand die festliche Parade in der Innenstadt auf dem Programm. Ausgeruht und hellwach für den PS-Marathon müssen die Fahrer am Samstag sein, wenn Automobilweltverbands-Chef Jean Todt das Spektakel um 15.00 Uhr starten wird. 24 Stunden später steht der Sieger der 79. Auflage fest. «Wir werden alles daran setzen, am Ende des Rennens auf dem Siegerpodest zu stehen. Das ist das Wichtigste», kündigte Pole-Mann Tréluyer an.

