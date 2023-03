Terran 1: Erste Rakete aus dem 3D-Drucker stürzt nach dem Start ins Meer

Der erste Start einer fast vollständig am 3D-Drucker entstandenen Rakete ist mit einem Fehlschlag geendet. Die unbemannte Rakete des Start-ups Relativity Space hob am Mittwochabend in Cape Canaveral im US-Staat Florida ab, stürzte aber nach rund drei Minuten Flugzeit in den Atlantik. An Bord des Testflugs befand sich nichts außer dem ersten 3D-Druck aus Metall, den das Unternehmen vor sechs Jahren produzierte.