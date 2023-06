Luxemburg: Erste Schnellladestationen gehen nach Anbieterwechsel in Betrieb

Verkehrsminister François Bausch (rechts) und Energieminister Claude Turmes (links) bei der Einweihung der ersten drei SuperChargy-Ladestationen der Marke Kempower an der TotalEnergies-Tankstelle auf der A4 in Steinbrücken.

Die Anstrengung der Luxemburger Regierung, Elektromobilität attraktiver zu gestalten, indem die dazugehörige Infrastruktur stärker ausgebaut wird , hat eine neue Etappe erreicht. Am Dienstag haben Verkehrsminister François Bausch (Déi Gréng) und Energieminister Claude Turmes (Déi Gréng) die ersten drei SuperChargy-Ladestationen der Marke Kempower an der TotalEnergies-Tankstelle in Steinbrücken offiziell eingeweiht.

Aufladung von bis zu 80 Prozent in 15 bis 20 Minuten

Dabei bieten die Schnellladestationen mehrere Vorteile: ein längeres, handlicheres Ladekabel, eine maximale Leistung von 400 Kilowatt pro Ladestation, das Abrufen der Ladekurve in Echtzeit auf dem Mobiltelefon mittels QR-Code sowie eine geringere benötigte Bodenfläche. «Will man sein Auto bis zu 80 Prozent aufladen, dauert das zwischen 15 und 20 Minuten. Zwischen 80 und 100 Prozent dann etwas länger», so der Projektleiter.

Das Projekt für die superschnellen Ladestationen ist 2020 gestartet, 2021 standen schon die ersten Ladesäulen. Kostenfaktor: etwa 100.000 Euro pro Stück. Bis zum nächsten Jahr sollen die insgesamt 90 Ladesäulen auf 18 Raststätten und Tankstellen an Autobahnen und anderen Hauptverkehrspunkten in Luxemburg installiert werden. So etwa in Wasserbillig, Hosingen, Schwebach, Micheville, Lorentzweiler und Remich.