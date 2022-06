Flutsicher : Erste schwimmende Stadt soll 2023 gebaut werden

Das Tech-Unternehmen Oceanix zeigt Pläne für eine flutsichere und schwimmende Stadt in Busan, Südkorea. Es wäre die erste ihrer Art.

Entworfen wurde die schwimmende Stadt für den Hafen von Busan in Südkorea. Am Projekt ist auch UN-Habitat beteiligt, das Wohn- und Siedlungsprogramm der Vereinten Nationen. UN-Habitat bezeichnet den Entwurf auch als «ersten Prototyp einer schwimmenden Stadt» und erklärt, dass damit den Einwohnerinnen und Einwohnern von Küstenstädten geholfen werden soll, denen aufgrund der Klimaerhitzung zunehmend Fluten und Überschwemmungen drohen.

Platz für 12.000 Bewohnerinnen und Bewohner

Die Pläne haben den Bauort berücksichtigt: Die Architektur ist an den Stil in der Hafengegend von Busan angepasst, die schwimmende Stadt soll sich nahtlos in die Skyline einfügen. «Es ist eine Lösung für die ungeschützten Küstenstädte. Die schwimmenden Nachbarschaften von Oceanix passen perfekt nach Busan, in diese einzigartige Mischung aus alt und neu», sagt Bjarke Ingels, Gründer und Creative Director von BIG.