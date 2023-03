Virtuelle Welt: Erstelle Dein Avatar in Luxemburgs erstem Metaversum

Ab Juni kann jeder der möchte kostenlos seinen Avatar erstellen, um im Megaverse – einem kleinen virtuellen Luxemburg – ähnlich wie in einem Videospiel herumzulaufen. Das hat Mathieu Bracchetti, CEO von Virtual Rangers, am Dienstag gegenüber L'essentiel angekündigt. Virtual Rangers ist ein auf virtuelle Realität spezialisiertes Kreativstudio, das sogar Einkäufe in seiner digitalen Welt möglichen machen will. «Es wird auch eine eigene Währung für Megaverse geschaffen», erläutert Mathieu Bracchetti.