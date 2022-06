Ukraine: Erstem russischen Soldaten wird wegen Vergewaltigung der Prozess gemacht

In der Ukraine startet ein erster Prozess um einen russischen Soldaten, der der Vergewaltigung einer ukrainischen Frau während der Invasion beschuldigt wird. Der Angeklagte Michail Romanow, der beim Prozess nicht anwesend sein wird, soll im März in ein Haus unweit der Hauptstadt Kiew eingebrochen sein. Dort, so die Anklage, habe der 32-Jährige einen Mann umgebracht und danach dessen Frau wiederholt vergewaltigt, während er die Kinder des Paares bedrohte.

«Spitze des Eisbergs»

Der Fall dürfte nur der Beginn einer ganzen Reihe von Prozessen sein, in denen russischen Soldaten Vergewaltigung vorgeworfen wird. Laut der ukrainischen Regierung untersuche man derzeit Tausende mutmassliche Kriegsverbrechen. Die EU-Offizielle Pramila Pratten sagte nach einem Besuch des Kriegsgebiets anfangs Juni: «Die Vergewaltigungsfälle , die derzeit untersucht werden, bilden nur die Spitze des Eisbergs», so Pratten. Sexuelle Gewalt zähle zu den «verstecktesten» Verbrechen, die EU-Sonderbeauftragte für sexuelle Gewalt in Konflikten ermutigt die Opfer deshalb, an die Öffentlichkeit zu treten.