Viruserkrankung : Erster Affenpocken-Fall in Rheinland-Pfalz registriert

MAINZ – In Rheinland-Pfalz hat das Gesundheitsministerium nun auch einen ersten Affenpocken-Fall bestätigt. Eine Gefahr für die Allgemeinheit bestehe nicht.

In Rheinland-Pfalz ist erstmals ein Fall von Affenpocken nachgewiesen worden. Bei einer Person habe sich eine Infektion mit Affenpocken bestätigt, teilte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums am Montag in Mainz mit. Die Person sei in Isolation und wohlauf. Ein Infektionsrisiko für die Allgemeinheit könne ausgeschlossen werden, da die Person seit Infektionsbeginn keine Kontakte in der Region gehabt habe. Zuvor hatte der Südwestrundfunk (SWR) darüber berichtet.