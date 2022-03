Ritsona : Erster Corona-Fall in griechischem Flüchtlingslager

Es ist eingetreten, was viele Menschenrechtsorganisationen schon lange gefürchtet haben: Das Coronavirus hat auch die Flüchtlingslager in Griechenland erreicht.

Wie die Nachrichtenagentur APA am Dienstagnachmittag meldet, ist erstmals in einem Flüchtlingslager in Griechenland eine Person positiv auf das Coronavirus getestet worden. Es soll sich dabei um eine Frau handeln, bei der die Infektion nach der Geburt ihres Kindes in einem Krankenhaus in Athen festgestellt wurde.