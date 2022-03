Tiergarten Schönbrunn : Erster Facebook-Affe in Wien gestorben

Sie hatte mehrere Zehntausend Follower auf Facebook. Nun ist Orang-Utan-Weibchen Nonja gestorben. Das 42-jährige Tier hatte mit einer Kamera Bilder gemacht.

Der erste Affe mit einem eigenen Facebook-Auftritt ist im Tiergarten Schönbrunn in Wien gestorben. Das Orang-Utan-Weibchen Nonja sei im Alter von 42 Jahren wegen eines schweren Nierenleidens eingeschläfert worden, teilte der weltweit älteste Zoo am Dienstag mit. «Es blieb uns keine andere Wahl, als Nonja zu erlösen», so Zootierarzt Thomas Voracek. Nonja hatte 2009 eine robuste Digitalkamera bekommen, deren Fotos auf Facebook platziert wurden. Als Belohnung für jedes Foto bekam der Affe von einem Futterspender an der Kamera automatisch eine Rosine. Innerhalb kürzester Zeit hatte Nonja mehrere Zehntausend Follower.