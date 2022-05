Rasante Verbreitung : Erster Fall von Affenpocken in Deutschland bestätigt

Die Affenpocken umkreisen inzwischen Luxemburg. Nach Belgien und Frankreich ist nun auch in Deutschland ein erster Fall gemeldet worden.

Weltweit werden immer mehr Fälle von Affenpocken bekannt. Am Donnerstag ist der erste Fall in Belgien bekannt geworden, Freitag kommen Frankreich und Deutschland hinzu. Wie das Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr am Freitag in München mitteilte, wurde das Virus am Donnerstag bei einem Patienten zweifelsfrei nachgewiesen. Der Patient habe die charakteristischen Hautveränderungen gezeigt.



Wegen mehrerer Fälle von Affenpocken in anderen europäischen Ländern hatte das Robert Koch-Institut (RKI) erst am Donnerstag zu Wachsamkeit aufgerufen. Besonders Reiserückkehrer aus Westafrika sowie Männer, die Sex mit Männern haben, sollen demnach bei ungewöhnlichen Hautveränderungen unverzüglich einen Arzt aufsuchen.