Drei der zehn Angeklagten um Brüsseler Terroranschläge von 2016 blieben zur Vorverhandlung

Brüssel : Erster Gerichtstag um Brüsseler Terroranschläge von 2016

Am Montagmorgen hat die Vorverhandlung um die am 22. März 2016 stattgefundenen Terroranschläge begonnen. Damals waren 32 Menschen ums Leben gekommen.

Am 22. März 2016 kam es gegen 8 Uhr in der Abflughalle des brüsseler Flughafens Zaventem zu zwei Explosionen. Kurz darauf gab es eine weitere Explosion in Maelbeek in einer kürzlich losgefahrenen U-Bahn.

Der Prozess um die terroristischen Anschläge im März 2016 in Brüssel hat vor einem Gericht der belgischen Hauptstadt Brüssel begonnen. Neun der zehn Angeklagten erschienen am Montagmorgen zur Vorverhandlung in dem Gericht, das im umgebauten früheren Nato-Hauptquartiers im Nordosten der Stadt für den Prozess eingerichtet wurde. Nur drei der Angeklagten blieben jedoch für die Vorverhandlung, sechs entschieden sich dazu, in ihre Zellen zurückzukehren – auch Salah Abdeslam, der als Hauptangeklagter bereits in den Pariser Terrorismus-Prozessen zu lebenslanger Haft verurteilt worden war. Der zehnte Angeklagte gilt als vermisst. Es wird vermutet, dass er in Syrien gestorben ist.