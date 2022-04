Florida - Erster Privatflug zur Weltraumstation ISS mit einer Space-X-Rakete

Am US-Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida startet am Freitag der erste vollständig privat organisierte Flug zur Internationalen Raumstation ISS. Eine Falcon-9-Rakete des Raumfahrtunternehmens SpaceX soll drei reiche Geschäftsmänner und einen früheren Nasa-Astronauten an Bord einer Dragon-Kapsel ins All bringen. Die vier Männer sollen sich acht Tage an Bord der ISS aufhalten und dabei eine Reihe von Experimenten vornehmen.