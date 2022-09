Schüler ab der 8. Klasse dürfen ab heute «die Schulbank drücken»

Für die Schüler ab der 8. Klasse geht es ab Montag wieder zur Schule. Die meisten Einschreibungen in diesem Jahr verzeichnet das Lycée Technique du Centre in Luxemburg-Stadt.

Am vergangenen Donnerstag stand für die Grundschüler im Großherzogtum der erste Schultag nach den Sommerferien an. Die neuen Sekundarschüler der 7. Klasse durften dann einen Tag später Lyzeumsluft schnappen. Am heutigen Montag geht es dann für weitere 40.000 Schüler staatlicher Schulen in ein neues Schuljahr.