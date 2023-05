Mitochondrienspende: Erstes Baby mit DNA von drei Menschen geboren

Bei der Mitochondrienspende wird der Kern einer Eizelle der Mutter – der ihre DNA enthält – entnommen und in eine Spendereizelle eingepflanzt, deren Kern entfernt wurde, die aber die gesunde mitochondriale DNA der Spenderin enthält. Somit sind drei Personen an der Zeugung beteiligt: Der Vater, die Mutter und die Spenderin.

In Großbritannien wurde diese Regel nun erstmals gebrochen. Dort wurde das erste britische Baby mit der DNA von drei Menschen gezeugt. Das Kind entstand durch ein In-Vitro-Verfahren, das als Mitochondrienspende bekannt ist. Dabei wird der Kern einer Eizelle der Mutter – der ihre DNA enthält – entnommen und in eine Spendereizelle eingepflanzt, deren Kern entfernt wurde, die aber die gesunde mitochondriale DNA der Spenderin enthält. Auf diese Weise werden IVF-Embryonen erzeugt, die frei von schädlichen Mutationen sind, die ihre Mütter in sich tragen und die sie wahrscheinlich an ihre Kinder weitergeben werden.