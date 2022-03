Hersteller steht fest : Erstes Ubuntu-Phone soll 2014 kommen

Schon im nächsten Jahr soll das erste Smartphone mit dem offenen Betriebssystem Ubuntu auf den Markt kommen. Ein ähnliches Projekt ist diesen Sommer gescheitert.

Verkaufsstart des Geräts mit dem offenen Betriebssystem sei bereits kommendes Jahr. Dies erzählte Mark Shuttleworth, Gründer der Ubuntu-Entwicklerfirma Canonical am Mittwoch auf der Internetkonferenz LeWeb in Paris. Einen genauen Zeitpunkt für die Markteinführung, technische Daten und den Namen des Herstellers nannte Shuttleworth nicht.

Wie ein Desktop-PC nutzbar

Bereits diesen Sommer hatte Canonical versucht, in Eigenregie ein Smartphone mit dem auf Linux basierenden Betriebssystem auf den Markt zu bringen. Dafür wollte man via Crowdfunding 32 Millionen Dollar (nach damaligem Wechselkurs rund 23 Millionen Euro) sammeln. Das ehrgeizige Ziel wurde nicht erreicht, doch für das Ubuntu Edge kamen immerhin knapp 13 Millionen Dollar (nach damaligem Wechselkurs rund 9,4 Millionen Euro) zusammen. Das Edge würde einen 4,5-Zoll-Bildschirm, mindestens vier Gigabyte Arbeitsspeicher und 128 Gigabyte Speicherplatz mitbringen, hieß es in der Projektbeschreibung. Auch eine Kamera mit acht Megapixeln wurde versprochen. Das nur in Entwürfen existierende Smartphone sollte sich wie ein Desktop-Computer mit Ubuntu nutzen lassen.