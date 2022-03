Coupe de Luxemburg : Erstligisten sind alle eine Runde weiter

LUXEMBURG – Die Teams der BGL-League gaben sich in der zweiten Runde des Coupe de Luxemburg keine Blöße. Fola Esch schlug den CS Grevenmacher mit 1:2.

So einfach wie gedacht, war es dann doch nicht. Doch Fola ging der CS Grevenmacher nicht auf den Leim am Sonntag in der zweiten Runde des Coupe de Luxemburger, wenn auch nur knapp. Die Mosellaner, die in der Division 1, der dritten Spielklasse des luxemburgischen Fußballs, zuhause sind, erzielten das erste Tor. Doch der überragende Seydi erlaubte den Gäste aus Esch, das Spiel zu drehen und den Einzug in die nächste Runde perfekt zu machen (1:2).