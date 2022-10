Luxemburg: Erstmal keine Änderungen bei Erbschaftssteuer

Dan Biancala, der LSAP-Vorsitzende, plädiert für eine an den Erbfall geknüpfte Abgabe, dem Veräußerungsgewinn. Das betrifft einen Verkauf mindestens zwei Jahre nach dem Kauf. Biancala will die Staatseinnahmen in diesem Punkt senken, in dem er den Freibetrag im Erbfall in direkter Linie für den Hauptwohnsitz verdoppelt, der momentan bei 75.000 liegt. Ziel ist, mit einer mehr an die aktuellen Immobilienpreise angepassten Steuertabelle «nicht die Erben zu bestrafen». Jedoch, «muss man Schritt halten mit den Einkommen, dem Kapital, dem Gesamtgut, und sich nicht auf einen einzelnen Punkt festlegen», sagt er im Wahlprogramm für 2023. Darin solle sich «die DNS der LSAP in Bezug auf die Besteuerung» wiederfinden.