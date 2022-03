Ungewöhnlicher Besuch - Erstmals ein Kaiseradler in Luxemburg gesichtet

Es ist ein «sensationelles» Ereignis, wenn man dem Verein natur&ëmwelt glauben darf: Am vergangenen Freitag wurde westlich von Clerf ein Kaiseradler beobachtet, der am Waldrand übernachtet hatte. Es war das erste Mal, dass dieser Greifvogel, der normalerweise im südöstlichen Mitteleuropa und nach Osten bis China verbreitet ist , hier im Land gesichtet wurde.

Patric Lorgé, Mitarbeiter der Vogelschutzzentrale von natur&ëmwelt, war von seinen deutschen Kollegen informiert worden, dass sich ein solches Exemplar hier aufhalte. Er habe sofort das Team in Österreich, das im Rahmen eines Forschungsprojekts mehrere dieser Adler von ihrer Geburt an in freier Wildbahn verfolgt, kontaktiert. «Diese Greifvögel sind beringt und tragen einen Satellitensender, also haben wir nachgefragt, ob sich einer der Vögel tatsächlich in Luxemburg aufhalten könnte».