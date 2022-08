Luxemburg : Erstmals Kleinkind mit Affenpocken infiziert

Das Gesundheitsministerium gab am späten Mittwochnachmittag einen bestätigten Fall von Affenpocken bei einem Kleinkind bekannt. «Das Kind befindet sich in einem stabilen und nicht besorgniserregenden Zustand», so das Ministerium. Das genaue Alter des Kleinkindes wurde nicht genannt. Das Kind befindet sich laut Angaben des Ministeriums derzeit in Isolation.