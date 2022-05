Feminismus : Erstmals Schiedsrichterinnen bei Fußball-WM

Für die Welttitelkämpfe vom 21. November bis 18. Dezember in Katar wurden Stéphanie Frappart aus Frankreich, Salima Mukansanga aus Ruanda und Yoshimi Yamashita aus Japan am Donnerstag von der FIFA-Schiedsrichter-Kommission nominiert.

Unter anderem auch Stéphanie Frappart aus Frankreich gehört zu den ersten Frauen, die bei der WM in Katar pfeifen werden.

