Los Angeles: Erstmals seit 15 Jahren: Hollywood-Autoren treten in den Streik

Zum ersten Mal binnen 15 Jahren treten Hollywoods Drehbuchautoren in den Streik. Das kündigten die Film- und Fernsehautoren am Montagabend (Ortszeit) an. Zwei Wochen zuvor hatte das Verhandlungskomitee der Autorengewerkschaft Writers Guild of America bereits angekündigt, die Mitglieder hätten den Gewerkschaftsführern in einer Abstimmung mit überwältigender Mehrheit die Autorität für das Ausrufen eines Streiks verliehen – für den Fall, dass es nicht zu einer Einigung im Streit mit den Produzenten über bessere Bezahlung in der Ära der Streamingdienste komme.