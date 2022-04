Eurostat-Studie : Erstmals seit den 1960er Jahren sinkt die Lebenserwartung in der EU

LUXEMBURG – Weil das Coronavirus in der zweiten Pandemiewelle im Jahr 2020 viele Coronatote gefordert hat, ist die Lebenserwartung in der Europäischen Union zurückgegangen.

Erstmals seit den 60er-Jahren ist die Lebenserwartung in der Europäischen Union im Jahr 2020 coronabedingt wieder gesunken. Die meisten EU-Staaten verzeichneten einen Rückgang der durchschnittlichen Lebenserwartung, in Luxemburg sank diese im Vergleich zu 2019 um 0,5 Jahre (von 82,7 auf 82,2Jahre), wie das EU-Statistikamt Eurostat am Mittwoch mitteilt. Damit bestätigte die EU-Behörde erste Schätzungen vom April 2021. Bei den Frauen (0,7 Jahre) ist der Rückgang stärker ausgefallen als bei den Männern (0,3 Jahre). Die Lebenserwartung der Luxemburger Frauen bleibt jedoch höher (84,5 Jahre) als die der Männer (79,9 Jahre).