US-Staat Missouri : Erstmals Transfrau in den USA hingerichtet

Seit der Wiedereinführung der Todesstrafe in den USA wurden 1558 Menschen exekutiert. Bei allen bis auf 17 handelte es sich um Männer.

AFP/Missouri Department of Corrections

Im US-Staat Missouri ist eine Transfrau hingerichtet worden. Die Tötung per Giftspritze am Dienstagabend gilt als erste Hinrichtung einer trans Person in der US-Geschichte. Zuvor hatte der republikanische Gouverneur Mike Parson ein Gnadengesuch für die 49-jährige Amber McLaughlin abgelehnt. Sie war für die Tötung einer Ex-Partnerin im Jahr 2003 zum Tode verurteilt worden.