Neue Fotos : Erwartet Miley Cyrus ihr erstes Kind?

Diese Woche sind Bilder von US-Sängerin Miley Cyrus veröffentlicht worden, auf denen sich ein verdächtig gewölbtes Bäuchlein unter ihrer Bluse abzeichnet. Was sie dazu sagt.

Ist Miley Cyrus (26) schwanger? Die Gerüchte entstanden, als diese Woche Fotos auftauchten, die Miley am 9. Januar in Miami zeigen. Und was auf diesen Bildern sofort ins Auge springt: Die eindeutige Wölbung ihres Bauches. Es wäre die nächste große Nachricht nach ihrer überraschenden Hochzeit mit dem Schauspieler Liam Hemsworth (29) kurz vor Weihnachten.

Mit den veröffentlichten Fotos heizt insbesondere die australische Promipresse die Gerüchteküche an: Laut OK! ist Miley tatsächlich von Liam schwanger, die beiden erwarten angeblich ein Mädchen. Das habe ein Insider den Reportern des Magazins exklusiv erzählt.

Miley hat sich auf die Schlagzeilen auch bereits per Twitter gemeldet – und dementierte eine Schwangerschaft. In einem an die Daily Mail, die ebenfalls über die mögliche Baby-News berichtet hat, gerichteten Post schreibt sie: «Ich erwarte kein Kind, aber es ist schön zu hören, dass sich jeder so für uns freut! Wir freuen uns ebenfalls!» Liam hat sich bis jetzt noch nicht zum Thema geäußert.