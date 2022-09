Luxemburg : Erweiterung der Straßenbahn durch widerwillige Eigentümer gefährdet

LUXEMBURG – Die Bauarbeiten am Boulevard de Kockelscheuer sind im vollen Gange. Doch zwei Immobilieneigentümer an der Rue des Scillas in Howald stellen sich aus Angst vor Enteignung quer.

Vincent Lescaut/L'essentiel

Kaum ist das Band zur Einweihung der Straßenbahnlinie bis Bonnevoie durchschnitten, rollen ab diesem Montag am Boulevard de Kockelscheuer wieder die Bagger an. Geplant sei eine Verlängerung der Linie nach Süden (Cloche d'Or). Voraussichtliches Ende der Arbeiten: «Im vierten Quartal 2023, ein Zeitplan, der mit Sicherheit eingehalten wird», bestätigt der Minister für Mobilität, François Bausch (Déi Gréng).

Bausch untermauerte seine Behauptung trotz eines möglichen Rückschlags an der Rue des Scillas in Howald, wo das Straßenbauamt «arbeiten werde, um den Zugang zur Brücke» über die Autobahn A6 zu schaffen. Doch Immbolieneigentümer könnten den Plänen im Wege stehen. «Es gibt einen 300 Meter langen Abschnitt, auf dem zwei Eigentümer vor einer Enteignung zurückschrecken. Aber die Gespräche sind im Gange, und ich bin zuversichtlich, dass wir die Situation schnell lösen können». Denn, so der Mobilitätsminister weiter, «sie haben ein großes Interesse daran, zu kooperieren, da die Durchfahrt der Tram Vorteile für ihre eigenen Projekte darstellt».

Minister hofft auf schnelle Einigung

Es handele sich «nur um eine einfache Frage der Inanspruchnahme», erklärt François Bausch. Konkret bedeutet das, dass die Verwaltung einer Privatperson eine Immobilie enteignen kann, entweder zu ihren Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten. Auch wenn der Minister zuversichtlich scheint, sollten sich die Parteien nicht schnell einigen können, könne das den Zugverkehr erheblich erschweren. «Im Falle einer Weigerung durch die Eigentümer, würde die Linie dann vorübergehend auf einem einzigen Gleis fahren», räumt der Politiker ein. François Bausch, der immer noch sehr optimistisch ist, erklärt weiter, dass es «anfangs einen kleinen Produktivitätsverlust geben wird», versichert aber gleichzeitig, dass der Zeitplan dennoch eingehalten werde.

Die Bauarbeiten beginnen «ab dieser Woche, vom Lycée Vauban bis zur Cloche d'Or», wo das Gelände bereits gerodet sei, so der Minister. Die Bauarbeiten führen zu einer Verkehrssperrung an der Kreuzung Boulevard de Kockelscheuer mit den Straßen Émile Bian und Isaac Newton von diesem Montag an bis zum 6. November. Infolgedessen werden die Buslinien 5, 20, 22, 24 und 27 von ihrer üblichen Route abweichen.