Laver Cup: Erwünschtes Doppel bestätigt – Federer tritt in seinem letzten Spiel mit Nadal an

Roger Federer tritt wie von ihm erhofft in seinem letzten Spiel mit Rafael Nadal im Laver Cup im Doppel an.

«Mit Rafa zu spielen, wäre einzigartig. Natürlich würde ich gerne nochmals mit ihm spielen», erklärte Roger Federer am Mittwoch an einer Pressekonferenz. Am Donnerstag folgt die Bestätigung vonseiten des Laver Cups: Federer wird seine letzte Partie mit dem Spanier absolvieren. Das Doppel Fedal wird ein letztes Mal aktiv. Etwa um 21.30 Uhr MEZ greifen die beiden gemeinsam ein letztes Mal ein und duellieren sich mit den US-Amerikanern Jack Sock und Frances Tiafoe. Am Donnerstag stellte sich Team Europe den Medien, der gleichentags angereiste Nadal war da auch bereits dabei.

«Das wird unvergesslich für mich. Ich hoffe, dass uns die Zuschauer feiern werden und freue mich sehr ein letztes Mal mit Roger auf dem Platz zu stehen», sagte der Spanier. Und Federer fügte an: «Ich bin sehr happy, all diese super Spieler an meiner Seite zu haben. Rafa an meiner Seite zu haben, fühlt sich speziell an. Ich bin sicher, es wird wunderbar und werde mein mein Bestes geben.»