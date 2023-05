Verkehrssünder: Erzbischof von König Charles III. wurde kurz nach Krönung angeklagt

Der 67-jährige Geistliche wurde am 2. Oktober in der Nähe seiner Residenz Lambeth Palace mit acht Kilometern pro Stunde zu viel auf dem Tacho geblitzt. Die Geldbuße betrug 510 Pfund (umgerechnet rund 570 Euro).

Wenige Tage nach seiner ehrenvollen Aufgabe, den britischen König Charles III. feierlich zu krönen, ist der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, am Freitag Beschuldigter in einem Gerichtsverfahren gewesen – wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung. Der 67-jährige Geistliche liess darlegen, dass er, entgegen der Angaben der Behörden, allerdings sehr wohl mehrfach versucht habe, sein Bussgeld zu bezahlen.

Der ranghöchste Geistliche der Anglikanischen Kirche war laut dem «Evening Standard» am 2. Oktober des vergangenen Jahres auf einer Strasse nahe seiner Residenz Lambeth Palace mit acht Kilometer pro Stunde zu viel auf dem Tacho seines VW Golf geblitzt worden. Deswegen soll Welby insgesamt 510 Pfund, umgerechnet rund 570 Euro Strafe zahlen.

König Charles’ Bischof soll nicht bezahlt haben

Welbys Amtssitz teilte am Freitag mit, der Erzbischof habe drei Mal versucht, das Bußgeld zu bezahlen, um eine Verfolgung der Angelegenheit vor Gericht abzuwenden. «Er hat alle Unterlagen, um zu beweisen, dass er versucht hat, zu bezahlen», hiess es. «Verwaltungsfehler scheinen die Probleme verursacht zu haben.» Ausserdem sei Welby nicht darüber informiert worden, dass der Fall vor Gericht gehe.

Welby hatte am Samstag vor einer Woche einen großen Auftritt, den Millionen Menschen in aller Welt verfolgten. In der Londoner Westminster Abbey setzte er Charles III. die St. Edward’s-Krone auf das Haupt und krönte ihn damit feierlich zum britischen König.