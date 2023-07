China: Erzieherin nach Vergiftung von Kindern hingerichtet

Wie ein Gericht in Jiaozuo in der Provinz Henan am Freitag schriftlich bekanntgab, wurde das Todesurteil am Donnerstag vollstreckt. Die 40-jährige Erzieherin war schuldig befunden worden, 2019 giftiges Natriumnitrit in einen für die Kinder bestimmten Brei gemischt zu haben.