Die 19-jährige Nancy Morel aus dem englischen Buckinghamshire hat auf den Social-Media-Plattformen, vor allem auf Tiktok, einiges an Popularität gewonnen. In ihren Videos berichtet sie über ihre mysteriöse Hauterkrankung , die dazu führt, dass gelegentlich rote Flecken auf ihrer Haut und in ihrem Gesicht auftreten. Die Ärzte kennen die Ursache des Phänomens nicht und können der 19-Jährigen daher nicht helfen. Sie geht seit 2016 wegen ihrer Erkrankung zum Arzt, hat aber noch immer keine Diagnose. Auf Tiktok zeigt sie, wie schnell die Hauterscheinungen auftreten. Es beginnt mit einem oder ein paar harmlosen Pickeln. Doch innerhalb kürzester Zeit erscheinen etliche blau-lila Flecken in ihrem ganzen Gesicht.