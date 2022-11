Hawaii : Es brodelt im Mauna Loa – der größte Vulkan der Welt bricht aus

Der größte aktive Vulkan der Welt, der Mauna Loa auf Hawaii, ist wieder ausgebrochen. Asche und Gestein seien auf die Hänge des Berges geschleudert worden, teilte das Geologische Institut der USA in der Nacht zum Montag (Ortszeit) mit. Lava sei aber nicht nach unten geflossen, sondern lediglich im Bereich des Gipfels beobachtet worden. Ortschaften in der Nähe des Berges seien vorerst noch nicht in Gefahr.