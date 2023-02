Sasha Walpole: «Es dauerte 5 Minuten» – Prinz Harrys erste Sexpartnerin bricht ihr Schweigen

In seinen Memoiren «Spare» berichtet Prinz Harry über sein erstes Mal. Wer die «ältere Frau» war, die ihn entjungfert hat, verriet er nicht. Nun ging Sasha Walpole selbst an die Öffentlichkeit.

Hinter dem The Vine Tree Pub in einem Feld verlor Prinz Harry im Alter von 16 Jahren seine Jungfräulichkeit. Das offenbarte der Royal in seiner Biografie «Spare». Seine Sexpartnerin, «eine ältere Frau», habe ihn «nicht anders als einen jungen Hengst» behandelt, erinnert sich der 38-Jährige. Den Namen der Frau nannte er nicht. Jetzt ging Harrys Verflossene selbst an die Öffentlichkeit und spricht erstmals über die Nacht mit dem Prinzen.

«Ich bin die ältere Frau, die Prinz Harrys Jungfräulichkeit genommen hat», sagt Sasha Walpole im Interview mit der «Sun». Sie sei die «mysteriöse Pferdeliebhaberin». An dem besagten Abend feierte die heutige Bagger-Fahrerin ihren 19. Geburtstag. «Wir gingen nach draußen und kletterten beide über einen dreistufigen Zaun auf das Feld. Zu diesem Zeitpunkt waren wir ziemlich betrunken. Ich gab Harry eine Zigarette. Ich zündete meine an und dann seine. Wir rauchten unsere Zigaretten aus – Marlboro Lights – und dann passierte es einfach», so die Britin. Harry habe den ersten Schritt gemacht und angefangen, sie zu küssen.

«Der Sex war leidenschaftlich»

«Es gab kein Geplauder, keine Worte. Es war aufregend, dass es passierte. Es war aufregend, dass es so passierte, wie es passierte. Wir waren 15 Minuten weg, aber der Sex dauerte etwa fünf Minuten», offenbart Walpole, die zu diesem Zeitpunkt als Stallmädchen in Highgrove, dem Landsitz von König Charles III., arbeitete. Sie fügt an: «Der Sex war leidenschaftlich und prickelnd, weil wir es nicht hätten tun sollen.» In seinen Memoiren erwähnte Harry, dass seine unbekannte Sexpartnerin ihm nach der Entjungferung einen Klaps auf den Hintern gegeben hat – Walpole bestätigt das nun. «Er hatte einen schönen Pfirsichhintern – aber er war jung», sagt sie zur britischen Zeitung.

Erstmals erfahren habe die 40-jährige zweifache Mutter von Harrys Enthüllungen, als sie zu Hause vor dem Fernseher saß. Eine Freundin habe ihr Screenshots von den Schlagzeilen per Whatsapp geschickt. Sie sei so erschrocken gewesen, dass sie fast vom Sofa fiel, verrät sie.

Walpole kritisiert Harrys Offenheit

Die Entscheidung, jetzt an die Öffentlichkeit zu gehen, sei unausweichlich gewesen. Personen, die an besagtem Abend im Pub waren, könnten wissen, dass es sich bei Harrys Schilderung um sie handle. «Möglicherweise hätte Harry das vor der Veröffentlichung bedenken können. Er hätte mich finden können, er hätte mich warnen können», so Walpole. Sie selbst habe es 21 Jahre lang geheim gehalten, da Harry ein Freund war – unabhängig davon, ob er ein Prinz sei oder nicht. «Ich habe diese Aufmerksamkeit nicht herbeigewünscht, aber ich weiß, dass die Jagd weiter gegangen wäre, bis man mich gefunden hätte.»

Dass der Herzog von Sussex bei seiner Erzählung so ins Detail ging, könne sie nicht verstehen. Sie kritisiert: «Er hätte sagen können, dass er seine Jungfräulichkeit verloren hat und es dabei belassen können. Aber er hat beschrieben, wie es passiert ist – auf einem Feld hinter einem Pub. Das ist in Ordnung, wenn man nicht der andere Beteiligte ist. Aber wenn du so involviert bist wie ich, dann hast du plötzlich das Gefühl, dass deine Welt ein bisschen kleiner wird.»