Serie B: «Es endet hier» – Torwartlegende Buffon tritt ab

Nach fast drei Jahrzehnten als Fußballprofi – den Großteil davon in der Weltspitze – hat Torhüter Gianluigi Buffon seine Karriere beendet. Der 45-Jährige bestätigte seinen Rücktritt am Mittwoch mit einem kurzen Eintrag in den sozialen Netzwerken. «Es endet hier. Du hast mir alles gegeben. Ich habe dir alles gegeben. Wir haben zusammen gewonnen», schrieb Buffon bei Instagram.